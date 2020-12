Sérgio Conceição puxa por Grujic

Sérgio Conceição vai aproveitar os próximos jogos do FC Porto para dar minutos a Grujic, num teste para comprovar se o médio pode ser a solução para colmatar as fragilidades defensivas que a equipa tem evidenciado esta época.Ao que oapurou, o treinador do FC Porto entende que os dragões estão mais expostos na zona do campo à frente dos centrais. Esse espaço era habitualmente ocupado por Danilo Pereira, que percebia quando recuar no terreno para próximo dos centrais, impedindo que os adversários aproveitassem segundas bolas ou que surgissem sozinhos na cabeça de área para rematar com perigo.Nem Sérgio Oliveira nem Uribe, ainda que combativos, têm essa característica do trinco que saiu para o PSG e Sérgio Conceição vê nessa fragilidade um dos motivos para o facto de o FC Porto já ter sofrido 13 golos no campeonato. Além de ser o quarto pior registo da Liga - só Tondela e Famalicão (18) e Boavista (15) sofreram mais golos - é preciso recuar a 1970/71 para encontrar uma época em que os portistas tivessem uma defesa mais batida (14 golos) com nove jornadas disputadas.Grujic tem o perfil para ser um médio mais posicional do que Sérgio Oliveira ou Uribe e o treinador entende que a sua presença pode facilitar a aposta definitiva num 4-4-2 declarado com dois avançados puros (Marega e Taremi). Além de que será uma mais-valia no jogo aéreo.O técnico, sabe o, deve apostar em Grujic esta quarta-feira, na Champions, com o Olympiacos, para dar descanso a Sérgio Oliveira (se o português vir um amarelo falha o primeiro jogo dos ‘oitavos’). O sérvio voltará a jogar domingo com o Tondela, para a Taça de Portugal, no lugar do castigado Uribe.