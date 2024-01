Sérgio Conceição aproveitou esta sexta-feira uma pergunta sobre Nico González, que falha a receção deste sábado ao Moreirense por estar a cumprir um jogo de suspensão, para se queixar do excesso de cartões amarelos mostrados ao FC Porto: "O Nico teve a infelicidade de levar o 5.º amarelo. Já outros jogadores do FC Porto têm levado e somos a equipa com mais amarelos da Liga.









