Sérgio Conceição aproveitou este sábado a discussão sobre o futuro de Corona para se queixar das regras do mercado. “Este não é um bom momento para ninguém. Ainda mais para nós, uma Liga com mais dificuldades financeiras. Não estou de acordo com haver competição e mercado aberto. Como não estou de acordo com o mercado de janeiro. Aceito quando há lesões ou algo grave que impossibilite o clube de ter determinados jogadores disponíveis, mas não num mês inteiro. É um exagero e cria instabilidade nos grupos de trabalho”, disse o treinador do FC Porto, na antevisão ao jogo deste domingo (18h00) em Famalicão.









Sobre a iminente saída de Corona para o Sevilha - ainda sábado o empresário do mexicano confirmou que está a tratar do passaporte português para o jogador, passo fundamental para viabilizar a transferência - o técnico não abriu o jogo: “Desde há quatro anos que digo que o mercado fica à porta do Olival. Estamos focados no jogo, tenho o plantel todo disponível, à exceção do Grujic [lesionado]. Se houver alguma saída falaremos. Mas neste momento está tudo igual. Há uma comunicação muito grande entre mim e o presidente e o mais importante para nós é ganharmos.”





Com poucos dias de trabalho depois de ter estado ao serviço do México na Gold Cup, mesmo assim Corona poderá ser opção este domingo a partir do banco. "Houve tempo de descanso, não é por aí. Chegando cá mais tarde, mas já conhecendo a equipa, é mais fácil. Não vai jogar a titular", sentenciou o treinador portista.

Sobre o jogo, Conceição não se mostrou preocupado com a tática do adversário: “Como treinador de equipas teoricamente menos fortes nunca mudei o meu sistema habitual tendo em conta um clube maior que ia defrontar em Portugal. Na Liga dos Campeões já o fiz. Desde que o tempo útil de jogo seja respeitado e que não haja paragens constantes e o jogo seja normal... Respeito quem jogue com uma linha de cinco ou seis, cabe-nos a nós depois desembrulhar essa estratégia.”

Sérgio Conceição explicou porque optou por Zaidu a lateral-esquerdo na 1ª jornada em vez de Manafá. “O sol começou a apertar e o Manafá confidenciou comigo, logo na altura em que chegou cá, que quando o sol aperta ele quebra um bocadinho. Não sei se vai ficar amuado comigo por dizer isto, mas passa com um Rennie”, confidenciou o treinador, explicando que escolhe o onze com base no desempenho nos treinos.



"Nestes quatro anos, a primeira convocatória desta época foi aquela em que me custou mais deixar alguns jogadores na bancada e alguns em casa", revelou Sérgio Conceição, satisfeito com o empenho dos jogadores nos treinos.

Resposta a Ivo Vieira



Na antevisão feita sexta-feira, Ivo Vieira, treinador do Famalicão, avisou que era preciso tirar a bola ao FC Porto. “Se o Famalicão quer ter bola cabe-nos a nós não permitir isso”, respondeu Sérgio Conceição.