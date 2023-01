"Cabeça fria, coração quente e fome no olhar." É esta a receita de Sérgio Conceição para vencer este sábado (19h45) o Sporting e dar a primeira Taça da Liga ao FC Porto.



O treinador do FC Porto mostrou-se confiante para a final de hoje e até minimizou o facto de os dragões terem menos 24 horas de descanso: "Isto não está relacionado com o Sporting.









Ver comentários