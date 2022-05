Confirmando-se a conquista da dobradinha no final desta época, Sérgio Conceição entende que será o momento certo para sair do FC Porto. Mas o técnico só admite deixar os dragões por um clube de topo europeu que lhe permita lutar por troféus nas provas internas e pela conquista da Liga dos Campeões.





Conceição, sabe o, tem na sua cabeça uma lista muito específica com 14 equipas que cumprem as suas exigências. É o caso dos seis gigantes ingleses (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham), dos três habituais candidatos ao título em Espanha (Real Madrid, Barcelona e Atl. Madrid) e do crónico campeão alemão (Bayern Munique).