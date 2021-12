Pinto da Costa cumpriu esta terça-feira o 84º aniversário e Sérgio Conceição está empenhado em dar a prenda amanhã, com um novo triunfo no clássico com o Benfica, desta feita para o campeonato.









O treinador do FC Porto, que agravou a crise no Benfica com um triunfo avassalador na Taça de Portugal na semana passada, recorreu esta terça-feira às redes sociais para deixar uma mensagem ao presidente do clube. “Parabéns. Que venham muitos mais dias destes, e mais daquilo que alimenta a nossa família portista: Títulos!”, escreveu o técnico como legenda de uma foto em que ambos surgem abraçados, após terem eliminado a Juventus da Liga dos Campeões da época passada.

Uma mensagem que vinca o empenho na luta pelo título de campeão nacional, numa altura em que a equipa do FC Porto partilha a liderança da classificação da Liga com o Sporting.





Sérgio Conceição sabe que pode aproveitar o momento de instabilidade no rival para somar mais uma vitória e manter a invencibilidade na liga. O técnico, sabe o CM, espera mais dificuldades deste Benfica que vai procurar explorar ao máximo o efeito da ‘chicotada’ no comando técnico da equipa, com a troca de Jorge Jesus por Veríssimo. Nesse sentido, já alertou os seus jogadores para um adversário que se deverá apresentar mais agressivo e com vontade de vingar a partida da Taça de Portugal, na qual sofreu o primeiro golo aos 31 segundos e aos 31 minutos já perdia por 3-0, resultado final que ditou a eliminação das águias.