Sérgio Conceição quer equipa do FC Porto em alerta

Sérgio Conceição quer travar a euforia que pode vir de fora para dentro do plantel do FC Porto depois da conquista da Supertaça frente ao rival Benfica, naquele que foi o 12º jogo consecutivo sem perder (11 vitórias e um empate).









O técnico portista tem trabalhado esse aspeto já para o jogo de amanhã com o V. Guimarães. A mensagem tem sido clara: a festa já faz parte do passado e o foco tem de estar em Guimarães, para vencer de forma a não perder terreno para os da frente no campeonato. Conceição sabe que os jogos pós-conquistas ou a seguir a partidas internacionais são mais suscetíveis de algum desleixo, até porque a carga de jogos continua a ser elevada. Sendo assim, mais do que treino técnico ou físico (até porque não há muito tempo), o treinador tem apostado, sabe o CM, em palestras e vídeos para preparar o jogo com o V. Guimarães, que habitualmente coloca muitas dificuldades quando joga no seu estádio.

Face ao jogo com o Benfica para a Supertaça, o técnico não deve proceder a alterações. A única dúvida é Mbemba, que saiu do jogo com as águias com queixas musculares.