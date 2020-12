Sérgio Conceição quer evitar uma “chapada jeitosa” como aquela que levou no jogo com o P. Ferreira (derrota por 3-2) para a Liga, quando defrontar esta quarta-feira (18h45) o mesmo adversário para os quartos de final da Taça da Liga.





“A derrota com o P. Ferreira foi o pior jogo que orientei desde que estou no FC Porto. Houve muita coisa má. Será difícil acontecer um jogo pior. Foi uma chapada jeitosa”, disse esta terça-feira Sérgio Conceição na antevisão do jogo desta quarta-feira, considerando que a equipa portista está “numa evolução constante, dos jogadores e da equipa”.



Como o FC Porto persegue uma Taça que nunca ganhou, o técnico foi questionado sobre se a conquista deste troféu seria um prazer. “Um prazer especial seria ganhar o campeonato e à Juventus. Ganhar a Taça da Liga seria um prazer porque é um título . Valorizamos a competição e queremos ganhá-la”, respondeu.



O treinador portista abordou ainda o sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que colocou a Juventus, de Cristiano Ronaldo, na rota do FC Porto. “Se queremos estar entre os melhores, temos de competir com os melhores. Li um estudo que foi feito sobre o valor dos diferentes plantéis. Somos a equipa com menos valor no mercado, mas isso não entra dentro do campo. Somos um clube com história, a história também não entra , o que entra são os jogadores. E vamos fazer de tudo para a dignificar”, concluiu Sérgio Conceição.





Zaidu deve falhar jogo com Paços



Conceição abordou esta terça-feira os casos de dois dos elementos que figuram no boletim clínico: “O Pepe, como já tinha dito, está a evoluir bem. O Zaidu [contusão na perna esquerda] vamos ver, mas será difícil estar apto para este jogo”.





“mERCADO FICA À PORTA DO oLIvAL”



Questionado pela CMTV sobre se Lucas Veríssimo, central apontado ao Benfica, podia reforçar o FC Porto, Conceição sorriu e demorou a responder, mas afirmou: “O que eu disser vai ser tema. O mercado fica à porta do Olival.”





renovação de otávio é prioridade no dragão



Otávio está em final de contrato, mas a renovação é uma prioridade no Dragão. Depois de Sérgio Oliveira ter prolongado o vínculo até 2025, é agora a vez do brasileiro. “O presidente já sabe qual é a minha opinião. Para mim, é o mesmo terem quatro meses ou quatro anos de contrato”, afirmou Sérgio Conceição.