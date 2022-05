Sérgio Conceição quer ser campeão na Luz e nem admite discutir a possibilidade de a decisão do título ficar adiada para a última jornada. O treinador do FC Porto, apurou o CM, encara o jogo da próxima ronda, na Luz, como se não existisse margem de manobra. Ou seja, o único cenário que equaciona é vencer em casa do Benfica e assim selar a conquista do campeonato.









Ver comentários