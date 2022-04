Sérgio Conceição aposta forte na recuperação plena de Matheus Uribe, de forma a que o colombiano possa ser utilizado no jogo com o Benfica, no Estádio da Luz, na penúltima jornada da Liga (sábado, 7 de maio, às 18h00). De preferência como titular.



Segundo apurou o CM, o treinador do FC Porto gostaria de contar com a presença do médio, elemento fundamental durante a época, no encontro que pode ser o jogo do título.









Ver comentários