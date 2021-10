"Se gostava de dar o único troféu nacional que falta ao FC Porto? Claro. Nós vivemos de vitórias. Somos quase obcecados por ganhar títulos e claro que me deixaria satisfeito”, disse esta segunda-feira Sérgio Conceição. Os dragões fazem esta terça-feira o primeiro jogo na Taça da Liga desta época, em casa do Santa Clara, e o treinador garante “a mesma ambição de sempre”.





“Queremos chegar à final four como fizemos nos últimos quatro anos e sermos mais competentes. Ganhar faz parte do ADN do clube. Nas últimas quatro edições chegámos a duas finais e perdemos por outras duas ocasiões na meia-final, penso eu. Não me lembro muito bem quando perco, até porque os meus neurónios ficam meio avariados”, avançou o técnico, completando: “É uma competição que ambicionamos muito ganhar, o grupo quer muito oferecer o título ao presidente”.