Sérgio Conceição reage à polémica com jogadores do FC Porto: "a Instituição está acima de toda a gente"

Marchesín, Uribe, Luis Díaz e Saravia,

Sérgio Conceição reagiu à polémica sobre o castigo que envolve Uribe e mais três jogadores portistas numa festa de arromba nas vésperas do jogo com o Boavista."Esses jogadores não estão cá". Foi assim que Conceição se referiu aos jogadores portistasna conferência de imprensa após a vitória do FC Porto frente ao Boavista por 1-0, no Estádio do Bessa.O treinador dos azuis e brancos sublinhou que "a Instituição [FC Porto] está acima de toda a gente", referindo a figura do Presidente do FC Porto, Pinto da Costa, como a figura máxima do clube. "Eu represento um grandíssimo clube, um clube histórico", começou por referir, acrescentando que "a pessoa mais importante do clube é o nosso Presidente.""Nada a comentar mais sobre isso, nem é o momento para falar mais nada", rematou o treinador dos dragões.