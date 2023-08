Não é por ter sido expulso pela 24.ª vez que Sérgio Conceição vai mudar a sua postura no banco do FC Porto, prometendo resistir contra as "injustiças". "Hoje faria 88 anos, Pai. Sei que, aí de cima, continua a olhar por nós. A dar-nos força para os desafios que enfrentamos, a proteger-nos das injustiças com que tentam mandar-nos abaixo.









