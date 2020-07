Sérgio Conceição recusa título antecipado para o FC Porto

Sérgio Conceição não alinha com quem afirma que o FC Porto pode encomendar as faixas de campeão e afasta distrações na equipa. "Se calhar, o objetivo de quem diz isso é mesmo distrair. Temos de nos concentrar nas tarefas de cada um, fazer com que o coletivo seja forte", garantiu o treinador dos dragões, ontem, na antevisão da partida dos azuis-e-brancos com o Belenenses SAD, esta noite, às 21h30, no Estádio do Dragão."Percebendo também o grupo de trabalho, há estratégias para mexer com esse lado emocional, motivá-los ao máximo e dar alguma tranquilidade. Esse é o objetivo", garantiu o técnico, adiantando: "Falamos muitas vezes de aspetos táticos, físicos, nomeadamente nesta longa paragem, mas também há esse estado emocional, que é muito importante. Estamos atentos e queremos que os jogadores emocionalmente estejam bem, para darem o máximo".O facto de, independentemente do resultado do jogo deste domingo, terminar a jornada na frente do campeonato não muda o foco de Conceição: vencer a equipa orientada por Petit é um objetivo assumido. "O Belenenses SAD tem jogado, ultimamente, com uma dinâmica um bocadinho diferente do jogo que fizemos no Jamor. Mas temos de pensar em nós e no que temos de fazer para ganhar, que é o mais importante" argumentou o treinador portista."Não há nenhuma poção mágica para podermos dizer que vamos sofrer agora para recuperar depois. O FC Porto é um clube de gente que trabalha de forma séria, muito apaixonada pelo que faz. Há anos que se conseguem coisas positivas, noutros nem tanto. Faz parte do futebol", diz o treinador do guia da Liga sobre o aproveitamento dos momentos de forma para ganhar vantagem sobre os rivais.Depois de um afastamento de vários meses, por causa da pandemia, Nakajima está de regresso ao trabalho. "Não é opção neste momento, estou é preocupado com o Belenenses. Não vale a pena estar a comentar", garante o técnico portista.Se Pepe e Corona virem este domingo o quinto amarelo, ficam de fora na deslocação a Tondela, mas regressam no jogo com o Sporting. "Amarelos, vermelhos, substituições, e o apito do árbitro... Faz tudo parte do jogo. Todos os jogos valem três pontos, o mais importante é o próximo jogo", diz Conceição.Marcano, que ontem continuou a recuperar da rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito que o deixou afastado dos relvados até à próxima temporada, é o único jogador lesionado no FC Porto. Nakajima, por questões disciplinares, é o outro elemento do plantel que não está disponível para a receção ao Belenenses SAD.O guarda-redes burquinense Koffi está de volta às opções de Petit depois de ter cumprido castigo no empate (1-1) com o Tondela. O treinador do Belenenses SAD não pode contar com os lesionados Eduardo Kau, Tomás Ribeiro, Chima Akas e Francisco Varela.