Sérgio Conceição reencontra a 'sua' Lazio na Liga Europa

A Lazio, de Roma, e o Sheriff, da Moldávia, são os adversários que calharam ao FC Porto e Sp. Braga, respetivamente, no sorteio do play-off que dá acesso aos oitavos de final da Liga Europa.No caso dos dragões, que caíram da Champions, serão dois encontros com significado especial para o treinador Sérgio Conceição, já que reencontra o clube no qual jogou durante três temporadas e em que se sagrou campeão italiano, como jogador, em 1999/2000.O conjunto ‘laziale’, que ficou em segundo lugar na fase de grupos da Liga Europa, com apenas duas vitórias, atrás dos turcos do Galatasaray, traz boas recordações ao FC Porto. Em 2002/2003, o conjunto portista afastou a equipa italiana nas meias-finais da antiga Taça UEFA (atual Liga Europa) e depois acabou por conquistar o troféu sob o comando técnico de José Mourinho (vitória frente ao Celtic, por 3-2).O sorteio de ontem acabou por ser feliz para o Sp.Braga que, depois de ter falhado o primeiro lugar do seu grupo, que lhe daria entrada direta nos oitavos, vai agora jogar com os moldavos do Sheriff Tiraspol. Teoricamente um rival mais acessível , até pelo nome dos outros possíveis adversários nesta fase da prova (Barcelona, Sevilha, Borussia Dortmund, Atalanta e Zenit, por exemplo).Contudo, a equipa de Carlos Carvalhal terá de ter em conta que o próximo Sheriff venceu o Real Madrid por 2-1, em Espanha, e terminou a fase de grupos da Champions com sete pontos à frente dos ucranianos do Shakhtar Donetsk, que acabaram eliminados."Dois duelos muito interessantes, contra uma boa equipa. Prevê-se uma eliminatória dura, mas a confiança está cá e pensamos que podemos estar na próxima fase. Temos a nossa história e a nossa qualidade"disse Vítor Baía, vice-presidente do FC Porto ao site do clube.