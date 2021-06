Sérgio Conceição reforça equipa de Jorge Mendes

Sérgio Conceição passou a ser agenciado por Jorge Mendes, empresário que já tratou da renovação do contrato com o FC Porto para as próximas três temporadas.O treinador do FC Porto passa assim a ser representado pelo superagente de Cristiano Ronaldo. A confirmação foi ontem feita no site da Polarissport, empresa que pertence à Gestifute. "Uma nova estrela chegou à equipa", pode ler-se no site.Este acordo pode levar Sérgio Conceição a uma carreira internacional, dado a influência do empresário. Esta ‘transferência’ poderá ainda ser estendida aos filhos do técnico Francisco (uma das revelações da Liga) e Rodrigo (FC Porto B).