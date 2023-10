“Espera-nos um adversário que vai querer retificar o resultado com o Shakhtar [derrota 3-2]. Temos de ser sólidos e humildes. Não ir nessa onda que passaram em Portugal, de que éramos favoritos, que já tínhamos a qualificação praticamente conseguida. É tudo menos isso”, disse na terça-feira Sérgio Conceição na antevisão do jogo desta quarta-feira com o Antuérpia, a contar para a 3.









Ver comentários