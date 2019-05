Sérgio Conceição reunido três horas com jogadores

Sérgio Conceição reuniu-se com o plantel durante três horas após o clássico com o Sporting (2-1), sabe o Correio da Manhã. Foi uma longa conversa em que foi feito o balanço da época e projetado o clássico da final da Taça de Portugal.Apesar de falhado o bicampeonato, Conceição fez um resumo da temporada e apresentou factos. Lembrou que o FC Porto venceu a Supertaça Cândido Oliveira frente ao Desportivo de Aves (3-1), foi finalista da Taça da Liga, chegou aos ‘quartos’ da Champions (eliminado pelo Liverpool), e lutou pelo título até à última jornada com o Benfica, registando 85 pontos e tendo a melhor defesa da Liga com 20 golos sofridos.O técnico assumiu que os jogadores realizaram uma boa temporada, apesar das "pressões exteriores", apurou o CM.Referia-se aos ataques do rival Benfica por causa das arbitragens ao longo da temporada e também aos momentos de tensão com os Super Dragões, após o empate com o Rio Ave ( 2-2) em Vila do Conde e da goleada em casa ao Desportivo de Aves (4-0) em que os jogadores tiveram de regressar ao relvado para pedir desculpa à claque e prometer lutar até ao fim na Liga e na Taça de Portugal.O jogo do Jamor frente ao Sporting foi outro dos temas abordados na reunião, após a vitória por 2-1 no clássico, que confirmou o 2º lugar dos dragões no campeonato.Conceição levantou o ânimo do plantel ao apelar à união e exigiu agora uma resposta no Jamor, frente ao Sporting, na final da Taça de Portugal.Avisou que quer conquistar o troféu, naquele que pode ser o seu último jogo, como treinador do FC Porto. Tem contrato até 2021, mas, apurou o, sentiu-se isolado pela SAD, na defesa pública da equipa técnica e dos jogadores, ao longo da época, mas principalmente, após os momentos de tensão com a claque Super Dragões.Pinto da Costa já assumiu o voto de confiança, mas Sérgio Conceição parece decidido a deixar o FC Porto no final da época. A saída é mesmo o cenário mais provável para o treinador, que tem mercado em Itália e Espanha.O Sporting está preocupado com a nomeação do árbitro da final da Taça de Portugal, temendo ser prejudicado, como fizeram questão de frisar Frederico Varandas e o médio Bruno Fernandes.Depois de o presidente Frederico Varandas ter pedido "um árbitro com coragem" para a final do Jamor, este domingo foi a vez de Bruno Fernandes lamentar os "vários fatores" que arredaram o Sporting do triunfo."Acabou assim o campeonato para nós. Não era o resultado que desejávamos para fechar o campeonato mas infelizmente vários fatores fizeram com que isso acontecesse", escreveu, acrescentando: "Ficamos com a sensação que podíamos ter feito mais e melhor ao longo do campeonato. Agora foco no grande objetivo que é vencer a Taça de Portugal e fechar um ano de muito trabalho e sacrifício da melhor maneira. Obrigado a todos os adeptos que nos acompanharam ao longo deste ano."Bruno Fernandes tornou-se no médio mais goleador de sempre da Europa com 32 golos em 52 jogos.Associação Portuguesa de Árbitros repudiou tarja exibida no Dragão, durante o clássico.Entre o onze, que os Super Dragões destacam como campeões nacionais, figuram árbitros e vídeo-árbitros, o primeiro-ministro e a juíza Ana Peres.Também o polémico empresário César Ventura figura na foto que foi exibida.O Sporting vai fazer o treino de adaptação ao relvado do Jamor já esta terça-feira, pelas 11h00. A sessão terá os primeiros quinze minutos abertos à comunicação social. O objetivo é minimizar os estragos da relva para o jogo de sábado.O Sporting está a ponderar apresentar uma queixa contra Sérgio Conceição por este ter agredido o guarda-redes Renan nos momentos finais da partida. Um eventual castigo pode afastar o técnico do final da Taça de Portugal.A conferência da final da Taça de Portugal será feita na 6ª feira. Marcel Keizer e um jogador falam a partir das 17h30, enquanto Sérgio Conceição e um atleta abordam o jogo às 19h00.O palco da final está a preocupar as duas equipa. O Belenenses fez lá os seu jogos da Liga e no sábado passado acolheu a final da Taça feminina.O Sporting e o FC Porto defrontaram-se na final da Taça da Liga. O leões venceram nos penáltis (3-1).