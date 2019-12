Sérgio Conceição revela bom humor após vitória europeia

O humor ficou melhor depois da vitória [de quinta-feira frente ao Young Boys, na Liga Europa, por 2-1]", disse ontem Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, no lançamento do jogo desta segunda-feira com o Paços de Ferreira.



O técnico explicou que é sempre bom trabalhar sobre vitórias, pelo acréscimo de alegria e motivação, mas deixou claro que a confiança dos jogadores tem de ser natural no dia a dia. "A confiança não vem do assobio ou do aplauso. Tem de estar diariamente no que é o trabalho."

Depois da vitória europeia, o foco agora é o campeonato. O FC Porto recebe o 17ª classificado da tabela, mas a posição do adversário não tranquiliza o treinador dos dragões.



"Conquistar os três pontos contra uma equipa que, depois da mudança de treinador, não sofre golos, que é muito equilibrada e bem organizada, é um obstáculo difícil. Mas temos a responsabilidade de arranjar forma de o ultrapassar", lembrou na antevisão à partida.

Sérgio Conceição deverá voltar a apostar na titularidade de Aboubakar, jogador que marcou dois golos no jogo da Liga Europa. "Ele não é um reforço, sempre foi um reforço", disse o técnico, revelando o camaronês que "tem aquilo que o Porto aprecia num jogador: uma atitude correta na forma de treinar e de estar".

O FC Porto recebe a equipa da capital do móvel às 20h45, no Estádio do Dragão.



Pepa: "O nosso foco é ganhar"

"Temos noção da diferença que existe [entre as duas equipas] e vamos ter de roçar a perfeição. Não podemos ficar à espera do erro deles. O nosso foco é ganhar e só peço aos jogadores para se divertirem no campo e desfrutarem", disse ontem Pepa, técnico do P. Ferreira, na antevisão do jogo de hoje (20h45) em casa do FC Porto.



"Estamos muito curiosos em saber se vamos conseguir pôr em prática aquilo que identificámos, sabendo da entrada muito forte do FC Porto nos primeiros 15/20 minutos de jogo. Vai ser uma partida difícil, mas os jogadores não precisam de motivação", sublinhou o técnico, de 38 anos.



Pepa mostrou-se ainda consciente da necessidade de o clube pacense (17º na Liga) somar pontos e defendeu que o caminho para o sucesso no Dragão terá de passar sempre pela "organização, muito rigor e capacidade de sair da pressão".



"Uribe? tem de lutar pela titularidade"

Uribe mantém-se fora das escolhas de Sérgio Conceição. "Foi uma opção. Da mesma forma que quando chegou o Matheus e todos os Matheus do plantel ganharam lugar no onze, houve um momento em que não jogou e os outros deram uma boa resposta. Agora tem de lutar para voltar à titularidade", disse ontem o treinador.



PORMENORES

FC Porto invencível

O FC Porto mantém um registo de total invencibilidade nos jogos em casa, frente ao Paços de Ferreira. Em 20 partidas entre as duas equipas, o melhor que os pacenses conseguiram foi empatar três vezes.



Juve quer pérola do Paços

Representantes da Juventus estiveram há dias em Paços de Ferreira para negociar a contratação do extremo Matchoi Djaló, jogador que tem 16 anos, mas já alinhou pela equipa principal esta época. Tem uma cláusula de 5 milhões de euros e a Juventus fez uma proposta de 3 milhões, que deverá ser aceite.