Sérgio Conceição: “Sabemos o que Ronaldo gosta de fazer”

"O Cristiano Ronaldo é um jogador que remata como ninguém. Noutras zonas do campo não será tão importante, mas no último terço é fabuloso, o melhor do Mundo. Sabemos o espaço que gosta, o que gosta de fazer, temos isso trabalhado, faz parte da nossa análise”, afirmou esta terça-feira Sérgio Conceição. Na antevisão à receção de hoje (20h00) à Juventus, na 1ª mão dos oitavos de final da Champions, o avançado português foi o principal tema. “Sabemos que em qualquer momento o Cristiano pode decidir o jogo. Nós temos de ser sólidos, compactos e coesos, à imagem do que temos feito na Champions, mais do que no campeonato, onde não tem corrido tão bem”, acrescentou o treinador portista.







Reiterando que CR7 “tem de ser um orgulho para todos os portugueses”, Conceição daria “de caras” a titularidade ao português no seu FC Porto, mas com uma ressalva: “O Cristiano chegava aqui e jogava, mas não saía o Corona... O Corona tem 150 jogos, é um jogador que tem ganho títulos.”





Apesar da qualidade individual de Ronaldo, o técnico portista alertou para a força coletiva da Juventus: “Aquando do sorteio foi dito que não estava tão bem, mas ultimamente isso não é verdade. Nos últimos oitos jogos sofreu dois golos. É uma equipa sólida, só ganhou 3-0 em casa do Barcelona...”





Ainda assim, Conceição fez questão de salientar que as dificuldades serão para os dois lados: “A Juventus vai apanhar um FC Porto dentro do seu normal, com mentalidade vencedora, com capacidade de perceber o que tem de fazer e ir à procura do resultado positivo que é a vitória.” Para isso, admitiu o treinador, será preciso defender melhor do que na Liga: “Os jogadores sabem o que se passa, é um problema que se arrasta há algum tempo. Não é normal equipas minhas sofrerem assim tantos golos. Tem a ver com a forma como atacamos e a possibilidade que damos ao adversário de contra-atacar.”



"Foco a 100%" para evitar novo dissabor



Cristiano Ronaldo deixou esta terça-feira um sério aviso aos colegas da Juventus através das redes sociais. “As rondas eliminatórias são o que interessa na Liga dos Campeões, é como se outra competição começasse a partir de agora. Todos têm de dar o seu melhor porque qualquer detalhe pode fazer a diferença”, escreveu o avançado português.





“Nos últimos dois anos fomos para casa mais cedo do que queríamos, mas todas as épocas ambicionamos fazer mais e melhor e este ano não é exceção”, salientou CR7, recordando que a equipa italiana foi eliminada pelo Ajax nos quartos de final em 2018/19 e que na época seguinte fez ainda pior, caindo aos pés do Lyon nos ‘oitavos’. Para que esse fracasso não se repita e a Juventus possa continuar a sonhar com a conquista da Champions - o grande motivo para ter resgatado Ronaldo ao Real Madrid há dois anos e meio - é preciso concentração máxima frente ao FC Porto.





“Temos um jogo muito importante contra uma equipa muito forte e só posso esperar que seja o início da longa caminhada que queremos percorrer até à final. Respeito pelo adversário, ambição de vencer e foco a 100% nos nossos objetivos”, finalizou Ronaldo, que esta terça-feira chegou ao Porto ao fim do dia.





O avançado português ficou em branco com Inter (Taça) e Nápoles (Liga italiana) e nunca nesta temporada esteve três jogos seguidos sem marcar.



“há muita motivação neste jogo”



“Há muita motivação neste jogo, todos os meninos sonham com a Champions. Temos de mudar o chip [em relação à Liga] e fazer o melhor possível para dar as maiores alegrias”, admitiu esta terça-feira Corona, que também falou de Ronaldo. “Todos sabemos quem ele é e temos de fazer o mais possível em grupo, ser compactos e sólidos”, acrescentou o extremo portista.





casos “anormais” sem impacto na champions



“Há situações anormais nos últimos três ou quatro jogos”, mas Sérgio Conceição recusa que os casos nas provas internas afetem a equipa na Champions.





planear calendário em vez de ir de férias



O treinador do FC Porto tem uma solução para o excesso de jogos de que se queixa: “Na altura em que se está de férias no Algarve, se calhar convém ter umas reuniões para planear bem.”







novo formato com 36 clubes



A UEFA prepara-se para aprovar, já em março, o novo formato da Champions que irá vigorar entre 2024 e 2033. A prova terá 36 clubes (em vez de 32) e cada equipa joga contra 10 adversários. Os 8 melhores têm acesso direto aos ‘oitavos’ e as restantes 8 vagas serão disputadas por quem ficar entre a 9ª e a 24ª posição.





