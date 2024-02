Sérgio Conceição vai sair do FC Porto no final da época, seja qual for o resultado das próximas eleições no clube, em abril, apurou o Correio da Manhã.



A decisão está tomada e o contrato que termina a 30 de junho não vai ser renovado. O treinador atingiu o ponto de saturação com o desgaste acumulado em sete temporadas e dez títulos conquistados, apesar da escassez de recursos, tantas vezes reclamados publicamente com críticas à gestão financeira do clube e desagradado com as recentes declarações de Pinto da Costa.









