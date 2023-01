Toni Martínez está insatisfeito com a sua utilização no FC Porto e prefere mudar-se para um clube em que possa jogar mais tempo. No entanto, Sérgio Conceição mantém a mesma posição manifestada em mercados recentes: não abdica do avançado.



Toni Martínez vai na terceira época no FC Porto e, sabe o CM, sente que a sua condição não evoluiu como pretendia.









