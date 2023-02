O clássico só se joga no dia 12, mas o ambiente entre o Sporting e o FC Porto está quente, devido à troca de acusações, num dia em que Sérgio Conceição foi castigado com um jogo de suspensão e uma multa de 4080 euros.









O técnico portista, que tinha sido expulso no triunfo sobre o Marítimo (2-0), vai ficar na bancada no jogo deste domingo com o Vizela, mas volta ao banco ante o Sporting. Um castigo demasiado brando na visão dos leões, que pediam dois jogos de suspensão por o técnico ser “reincidente” (22 expulsões como treinador, 12 ao serviço dos dragões), como apontou Miguel Braga, diretor de comunicação dos leões. Mais, o dirigente lembrou ainda a dívida de um milhão de euros que os dragões pagaram ao Marítimo antes do jogo (mecanismo de solidariedade da transferência de Pepe).

A resposta dos dragões surgiu por Francisco J. Marques: “Miguel Braga está sempre pronto para criticar o FC Porto, mas nota-se muito a vassalagem ao Benfica quando o assunto é o Pepe ou o Sérgio Conceição e esquece a notícia do jogador do Marítimo que assumiu uma tentativa de suborno do Benfica, que terá tirado um título ao Sporting. Até quando os sócios e adeptos do Sporting vão permitir esta subserviência?”