"Independentemente do onze, iremos ter uma equipa forte para defrontar o Milan. O ambiente não é fácil, mas esta atmosfera vai ser boa para nós, porque gostamos destes ambientes”, disse esta terça-feira Sérgio Conceição no lançamento do jogo desta quarta-feira em Milão, referente à 4ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.









Uma vitória em San Siro vale desde logo o objetivo mínimo do terceiro lugar no grupo. E com isso a garantia de acesso à Liga Europa, em caso de não ser possível chegar a um dos dois primeiros postos.

“O FC Porto tem de ser inteligente emocionalmente. Vai ser um jogo muito difícil, mas vamos lá com o intuito de conseguir contrariar o Milan. Os 15 minutos iniciais nestes ambientes são sempre difíceis e temos de jogar com isso”, referiu Conceição. “É o mesmo adversário de há uns dias [FC Porto ganhou em casa 1-0, há duas semanas] mas cada jogo tem a sua história e a sua vida, de acordo com aquilo que fizermos em campo”, acrescentou o técnico dos dragões na conferência de imprensa de ontem.









Leia também Sérgio Conceição quer FC Porto "inteligente emocionalmente" frente ao AC Milan O clube milanês (segundo na Liga italiana, com os mesmos pontos do líder Nápoles) não conquistou, na fase de grupos em curso, qualquer ponto. Sérgio Conceição não acredita num adversário fragilizado: “Estamos a falar de um clube que tem muita história e nesta época ainda não perdeu perdeu na Serie A, um dos melhores campeonatos do Mundo. Acabou de ganhar à Roma, que tem um dos melhores treinadores do Mundo [José Mourinho]”, lembrou o timoneiro portista.

O FC Porto estará esta quarta-feira em ação sem algumas pedras influentes. “Marcano, Wendell e Uribe acompanham a equipa, nesta deslocação, mas dificilmente irão dar o seu contributo.”, revelou Sérgio Conceição sobre os jogadores que têm estado lesionados ou condicionados.





Sérgio Conceição pode bater recorde

Uma vitória esta quarta-feira em Milão permite a Sérgio Conceição tornar-se o treinador da história do FC Porto com mais triunfos na Champions. Nesta altura, o atual técnico e Jesualdo Ferreira contam com 16 vitórias na prova.