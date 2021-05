Sérgio Conceição, atual treinador do FC Porto, será o próximo técnico do Nápoles, avança a imprensa italiana.O técnico vai suceder a Gattuso no comando dos italianos, que falharam o acesso à Liga dos Campeões após um empate na última jornada do campeonato.Recorde-se que Sérgio Conceição ponderava ficar um ano sem treinar. O português regressará assim a Itália onde representou Lazio, Parma e Inter.