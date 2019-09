Sérgio Conceição: "Sinceramente, no nosso País não vejo que haja racismo"

Sérgio Conceição foi este sábado questionado sobre um possível castigo ao FC Porto por racismo, na sequência do episódio no jogo da Liga Europa frente ao Young Boys."Já passei por vários campeonatos, como jogador e treinador e, sinceramente, no nosso país, não vejo que haja racismo ou insultos a jogadores de outras nacionalidades. Não acho nada disso, sinceramente. Controlo o que se passa em campo com a minha equipa, fora não posso controlar, mas não acredito que exista", afirmou o téncino portista na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Santa Clara, da 6.ª jornada da Liga NOS.A UEFA abriu um processo disciplinar contra o FC Porto, com vista a investigar os alegados atos racistas que terão tido lugar quinta-feira, no estádio do Dragão, durante o jogo com os suíços do Young Boys, para a Liga Europa.Em causa estão cânticos de teor racista alegadamente proferidos por Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, quando Nsame se preparava para bater um penálti contra a equipa da casa.