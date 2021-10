"Perante um adversário que toda a gente conhece e que é um dos clubes mais titulados do Mundo, queremos fazer uma boa exibição e ganhar. Cada um nós tem de ser fiel à identidade da equipa, não a podemos perder nunca. Podemos não ganhar o jogo, mas perder a identidade, nunca”, disse Sérgio Conceição no lançamento do jogo desta terça-feira com o Milan, referente à 3ª jornada da Liga dos Campeões.