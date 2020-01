Sérgio Conceição sobre duelo da Taça com Varzim: "É passar ou passar"

"Passar ou passar". É desta forma que Sérgio Conceição encara a partida de esta terça-feira, às 18h00, com o Varzim a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. O treinador dos portistas prevê dificuldades diante de uma equipa que, embora da II Liga, não perde fora há quatro meses, mas não pensa noutra hipótese que não garantir a passagem às meias-finais da competição.Shoya Nakajima saiu lesionado do último jogo para o campeonato com o Moreirense (vitória, por 4-2) e, por isso, não pode ser opção para o desafio, tal como Pepe, ainda entregue ao departamento clínico, e Corona, por castigo.Apesar das contrariedades e do pouco tempo de recuperação, Sérgio Conceição garantiu que a equipa está focada no Varzim e só depois pensará na partida com o Sp. Braga, na sexta-feira. "Olhamos para o jogo de forma isolada, sem pensar no campeonato. É um jogo a eliminar, não há tempo para recuperar. É passar ou passar", disse.Mbemba e Diogo Leite foram aposta no eixo defensivo no jogo com o Moreirense e não fugiram a algumas críticas. "Falei com eles no final para lhes dizer que continuava com a mesma opinião que tinha antes do jogo. Avalio o trabalho diário", afirmou, apesar de desta vez não adiantar qualquer opção para o onze. "Talvez em 2030 o volte a fazer", brincou o técnico.Questionado sobre a nota emitida pelo Benfica, onde se podia ler que "só devido a sucessivos erros de arbitragem o FC Porto consegue estar na luta pelo título com a pontuação que atualmente tem", Sérgio Conceição preferiu não comentar. "Estou aqui para falar de futebol", respondeu.Entretanto, os azuis-e-brancos anunciaram a renovação de contrato com o médio Rafa Pereira, de 18 anos, até 2022. O jogador, internacional nas camadas jovens por Portugal, apontou quatro golos em 15 jogos, nesta época, nos sub-19."Se conseguirmos limitar o grande potencial que os jogadores do FC Porto têm e se formos práticos e objetivos poderemos conseguir oportunidades para surpreender o adversário. Claro que o favoritismo está do outro lado, mas isso tem de ser expresso dentro de campo", disse Paulo Alves, técnico do Varzim, atual quinto classificado da II Liga, na antevisão do jogo desta terça-feira.