Sérgio Conceição sobre o clássico: “Jogo devia ser adiado”

"O jogo devia ser adiado. Temos mais de mil minutos jogados do que o adversário nas seleções e mais de 200 000 km". Foi desta forma que Sérgio Conceição reagiu ao facto de não ter tido tempo para preparar o jogo com os vários jogadores que estiveram nas seleções, com destaque para os sul-americanos que realizaram longas viagens.O técnico considera mesmo que "não faz sentido fazer um jogo do campeonato nestas condições". "Obviamente que saímos prejudicados. É uma estupidez dizer que não há problema com isto por estarmos em início de época. É a saúde dos jogadores que está em causa.Na última madrugada estava a ver o Luis Díaz a marcar um golo e ele vai juntar-se à equipa, assim como o Uribe e o Corona. Preparar um jogo dentro destas condições, em que tenho uma semana e meia com dez jogadores, não é normal", acrescentou Conceição, em sintonia com o discurso de Jorge Jesus, onde o técnico também pediu o adiamento da partida do Benfica.Sobre a partida de hoje, Sérgio Conceição não tem dúvidas de que é um jogo de "seis pontos". "É importante, como todos os do campeonato. Gostaria de defrontar o atual campeão noutras condições. Tenho de olhar para as soluções que temos para sermos competitivos e obtermos o melhor resultado possível que é a vitória."Sérgio Conceição respondeu ontem ao recado de Corona, no qual referiu que "precisa de jogar mais". O técnico diz que viu a mensagem de uma "forma positiva". "Nós também queremos que ele jogue mais", disse em jeito de aviso ao mexicano, que está convocado.