Sérgio Conceição suspenso 21 dias falha Clássico com o Benfica

Sérgio Conceição foi punido com 21 dias de suspensão na sequência da sua expulsão no jogo com o Moreirense. A decisão do CD da FPF retira o técnico do banco nas partidas com Famalicão, Benfica, Farense e Rio Ave. Além do castigo, Conceição terá ainda de pagar uma multa no valor de 10.200 euros.De acordo com o relatório do árbitro, o treinador portista "após o final do jogo entrou no terreno de jogo para contestar a equipa de arbitragem e disse: "És uma vergonha, roubaste-nos o campeonato". Após a exibição do cartão vermelho começou a bater palmas na direção do árbitro e continuou a dizer: "És fraco e má pessoa, roubaste-nos dois campeonatos, escreve tudo, és uma vergonha do c******, és um ladrão, estás sempre a f****-nos".