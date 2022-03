Sérgio Conceição teme "batalha difícil" frente ao Paços de Ferreira

"Mau feitio? Em minha casa nas férias, numa peladinha com os meus filhos, tenho exatamente o mesmo feitio. É o meu caráter. A minha personalidade e o que sou enquanto pai de família ou líder não muda consoante as circunstâncias. Sou eu, ponto." Foi assim que Sérgio Conceição se assumiu este sábado na antevisão ao jogo em casa do P. Ferreira, este domingo à tarde (18h00), quando questionado sobre a conversa ‘acalorada’ com Rúben Amorim, no final da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal (triunfo por 2-1).No que toca à Liga, após um empate caseiro (1-1) com o Gil Vicente, o FC Porto quer regressar às vitórias. O Estádio Capital do Móvel é, tradicionalmente, um purgatório de dificuldades. "É mais uma batalha difícil, num campo onde historicamente não é fácil jogar. O Paços habituou-nos a ser uma equipa consistente a todos os níveis", admitiu o técnico portista. "Cabe-nos ir lá tornar um jogo difícil num jogo fácil para sairmos com os três pontos", acrescentou Sérgio Conceição.No entanto, os dragões averbaram um resultado negativo (perdeu por 2-3) na época passada. Conceição reconhece que a equipa não fez tudo para evitar essa derrota. "Não há justificação, naquele momento devíamos ter feito mais e melhor. Que é o que queremos fazer agora para sairmos de Paços com os três pontos, é esse o nosso objetivo", reforçou o timoneiro azul-e-branco.Depois de perder, no último mercado de inverno, Corona e Luis Díaz, o FC Porto luta, ainda, em várias frentes (Liga, Taça e Liga Europa). "A época é longa, faltam muitos jogos nas diferentes competições e temos de ir sempre à procura da perfeição. Ainda não a atingimos, temos muito a melhorar em todos os momentos do jogo e é para isso que trabalhamos diariamente. Os resultados têm sido positivos, sim, mas podíamos ter feito mais e melhor em determinadas situações", rematou Conceição.