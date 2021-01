Sérgio Conceição: "Temos de meter o melhor onze"

"Temos de jogar, temos de viajar, temos de ir à Madeira ganhar o jogo e meter o melhor onze exatamente para isso, para ganhar o jogo. Não há outra forma de dar a volta às coisas." Foi desta forma que Sérgio Conceição fez ontem a antevisão do jogo de hoje, às 18h00, com o Nacional, no Estádio da Madeira, para os oitavos de final da Taça de Portugal."Sabemos que é um jogo que se tem de decidir, vale a passagem à eliminatória seguinte na Taça, que é um objetivo nosso e, por isso, importante para nós. Só conseguimos estar na final se ultrapassarmos este jogo", afirmou o treinador dos dragões.O contágio de jogadores infetados com a Covid-19 é outra das dores de cabeça de Conceição, até porque tem implicações diretas para o ciclo infernal de janeiro (FC Porto–Benfica para a Liga na sexta-feira e Sporting–FC Porto da Taça da Liga no dia 19). "É uma preocupação diária para os próximos jogos. Tentamos ter a responsabilidade máxima de perceber que nos devemos proteger a nós e aos outros. E aqui, dentro do nosso espaço, as coisas são cumpridas a 100%. Alertamos os jogadores para que, fora do espaço de trabalho, seja tudo feito da mesma forma, ou seja, cumprirem todas as normas em função desta terrível pandemia", explicou o técnico.Entre os campeões das seis principais ligas europeias na época 2019/20, o FC Porto teve a maior quebra percentual (50%) nas receitas operacionais, que baixaram de 176,3 milhões de euros para 87,3 M €. Um relatório da consultora KPMG, a que o CM teve acesso, indica ainda os azuis-e-brancos como o clube que teve a maior redução percentual (34%) na receita com bilheteira e merchandising: desceu de 12,3 M € para 8,1 M €.Manafá, Fábio Vieira, Carraça e Cláudio Ramos (todos infetados) trabalham em casa, para, quando regressarem, estarem "o mais próximo possível da forma ideal para competir", afirma o técnico."Vamos ver o que o Nacional apresentará e o estado do relvado e do tempo, que condicionam a nossa preparação e a escolha entre um ou outro jogador de características diferentes", diz Conceição.