Sérgio Conceição: “Tenho a pressão de ser bom pai, filho e irmão”

"Tenho a pressão de ser bom pai, filho e irmão. Estou sempre pressionado a ter os melhores comportamentos, quando entro aqui [Centro de Treino do Olival].Estou obrigado a dar o meu melhor". Foi desta forma que Sérgio Conceição desmistificou a pressão dos adeptos azuis-e-brancos, que exigem a conquista da Liga.

Depois da eliminação do FC Porto, às mãos do Bayer Leverkusen, nos dezasseis avos da Liga Europa, o grande objetivo da época é a conquista da Liga. "Faz parte daquilo que é a vida, o trabalho. E quem não se sente pressionado instala-se e isso não é muito benéfico. Já disse que gosto da pressão e estes jogos são finais para nós. Temos doze e depois é que vem a final da Taça", disse o técnico dos dragões.

O FC Porto defronta, esta segunda-feira, o Santa Clara, às 19h30, nos Açores. "É um jogo dentro daquilo que nós encontramos no campeonato. Trata-se de uma equipa difícil e que não tem sido muito falada. Tem mais dois pontos do que no ano passado, é muito bem organizada e soma quatro vitórias nos últimos jogos realizados", argumentou Sérgio Conceição.

Sobre o cansaço da equipa azul-e-branca e as consequências da eliminação europeia nos índices de confiança, o treinador é pragmático. "Ninguém gosta de perder. Nós saímos tristes e frustrados de uma competição onde queríamos chegar o mais longe possível. Agora o foco está na Liga e na Taça. Temos de perceber que este é o ultimo de uma sequência vertiginosa de encontros", argumentou o timoneiro dos dragões.

"Cada jogo é o mais importante e prova que não é um chavão. Antes do Leverkusen foi o Portimonense e por aí em diante. Uso em cada onze os melhores jogadores que tenho à minha disposição", justificou Conceição sobre a maior utilização dos mesmos jogadores portistas.



Obscenidades de Francisco

Francisco Conceição teve um comportamento obsceno, sábado, no Seixal, onde marcou o golo na derrota (1-2) do FC Porto ante o Benfica, para o Nacional de juniores. O filho de Sérgio Conceição, 17 anos, agarrou nos genitais para responder a provocações de adeptos.



Águias atacam mercado

O Benfica está no mercado à procura de quatro reforços, apurou o Correio da Manhã. Depois de contratar o médio Pedrinho ao Corinthians, as águias procuram ainda um guarda-redes, um defesa central, um ‘10’ e um avançado para a próxima época.



PORMENORES

O adeus à Europa

"Os treinadores também têm de assumir as suas responsabilidades", referiu Sérgio Conceição a propósito da eliminação das quatro equipas portuguesas nos 16 avos de final da Liga Europa.



Sérgio e os emails

Questionado sobre o facto de o diretor de Comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, e o diretor do Porto Canal, Júlio Magalhães, serem acusados de adulterar os emails do Benfica, Conceição disse: "Não sou muito de emails. Não é uma questão que tenha de comentar."



Nakajima é opção

A lesão do internacional colombiano Luis Díaz, contraída, quinta-feira, no Dragão, diante do Bayer Leverkusen (1-3), na Liga Europa, abre uma vaga no meio-campo dos portistas. Sobre o assunto, o técnico disse que "Nakajima faz parte deste grupo e por isso é opção para o jogo com o Santa Clara."