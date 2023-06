Sérgio Conceição poderá mesmo deixar o FCPorto neste defeso. O técnico está a par do interesse de clubes italianos e sabe que o Nápoles está disposto a avançar com uma proposta milionária e irrecusável.



No Dragão, Conceição ganha três milhões de euros limpos por ano. Caso os números do atual campeão da Série A dobrem esse valor, ficar será praticamente impossível, até porque o clube napolitano lhe oferece garantias de um projeto sólido.









Ver comentários