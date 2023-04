Sérgio Conceição está a utilizar o triunfo no clássico (2-1) para puxar pela confiança no plantel na reta final da Liga, apurou o Correio da Manhã.



O treinador do FC Porto dirigiu-se ao plantel ainda na Luz para demonstrar o seu agrado pelo empenho demonstrado por todos os jogadores com uma exibição ‘à Porto’, tal como tinha pedido durante a semana.









