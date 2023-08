A providência cautelar interposta pelo FC Porto no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) foi aceite, pelo que Sérgio Conceição vai estar no banco do FC Porto na Supertaça, frente ao Benfica, na quarta-feira, sabe Record.Recorde-se que, por ocorrências no FC Porto-Casa Pia da última edição do campeonato nacional, o treinador portista foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com 30 dias de suspensão, além de uma multa de 10.200 euros.Recorde-se que o Benfica já vira também o TAD aceitar a providência cautelar que havia interposto no caso do castigo a David Neres que também poderá ir assim a jogo no Estádio Municipal de Aveiro na quarta-feira (20H45). O TAD julgou como procedente a ação cautelar apresentada, com o pressuposto de que a suspensão do castigo não prejudica o órgão que aplicou a sanção, no caso o CD da FPF, ao passo que o jogador, e por arrasto o Benfica, seriam mais prejudicados pela sua não utilização caso posteriormente o recurso venha a ilibar o brasileiro - esta ação principal continuará naturalmente a seguir os trâmites habituais em sede de TAD. O caso protagonizado por David Neres remonta à festa de campeão do Benfica na época passada, quando o jogador insultou o portista Otávio e identificou o sportinguista Pedro Gonçalves num vídeo, em direto, na sua conta no Instagram.