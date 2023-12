Sérgio Conceição vê David Carmo longe da fasquia disciplinar e desportiva exigida

O futebolista David Carmo, que tinha sido relegado na quinta-feira para a equipa B do FC Porto por conduta inadequada , está longe da exigência disciplinar e desportiva do clube, admitiu esta sexta-feira o treinador Sérgio Conceição.

"Acho que ele vai ter mais possibilidade de competir ao serviço da equipa B. Depende da sua aplicação e determinação e daquilo que for definido pelo [António] Folha [técnico do conjunto 'secundário']. Em termos disciplinares e desportivos, o David Carmo está abaixo daquilo que pretendemos e tem de competir para mostrar ao treinador da equipa principal que pode ser opção", observou, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Leixões, da II Liga, no sábado, da terceira e última jornada do Grupo D da Taça da Liga.