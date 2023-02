Sérgio Conceição admite que vive o futebol de forma apaixonada e que os resultados negativos do FC Porto o deixam bastante incomodado. “Vivo muito mal com as derrotas e vivo muito pouco as vitórias, por natureza”, disse ao site da UEFA.



A parte emocional é fundamental para o técnico. “Acho sempre que as pessoas têm algo mais a dar, muitas vezes não são é devidamente picadas para que isso aconteça.









