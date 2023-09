Sérgio Conceição volta esta quinta-feira às conferências de imprensa, cinco semanas depois de ter falado em público pela última vez. O treinador do FC Porto fez, a 8 de agosto, a antevisão da Supertaça e desde então tem estado em silêncio.Expulso na derrota (0-2) com o Benfica, já não se dirigiu aos jornalistas no Municipal de Aveiro nem no âmbito das quatro jornadas para o campeonato que se seguiram. Nesse período cumpriu um jogo de castigo e depois uma suspensão de 23 dias, mas não estava impedido de comparecer nas salas de imprensa - antes ou depois dos jogos.