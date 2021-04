Sérgio Conceição volta a ser castigado por não usar braçadeira

O Conselho de Disciplina da FPF multou Sérgio Conceição, esta sexta-feira, em 2.550 euros por estar no banco do FC Porto sem a braçadeira de treinador no jogo com o V. Guimarães."De acordo com o documento do CD, " Sérgio Conceição não utilizou qualquer braçadeira/credencial identificativa em zona visível, durante toda a 2.ª parte, tendo o delegado da Liga solicitado ao Delegado ao jogo Sr. Luis Gonçalves que intercedesse junto do referido treinador para que o mesmo colocasse a braçadeira/credencial, o que não se verificou".Recorde-se que o treinador do FC Porto já havia sido multado pelo mesmo motivo após os jogos frente ao Santa Clara, ao P. Ferreira, e ao Belenenses SAD.O FC Porto foi igualmente multado em 1.020 euros por atraso em 3 minutos no arranque da 2.ª parte. "Não foi apresentado motivo justificativo", pode ler-se.