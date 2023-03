Sérgio Conceição vai regressar ao silêncio e não faz a antevisão do importante encontro, este domingo, no terreno do Sp. Braga.



O técnico quebrou o recente voto de mutismo apenas na Champions onde, após ser afastado pelo Inter, aproveitou para desabafar e lançar críticas. “É preciso mais de toda a gente no futebol português e há que reconhecer tudo o que o FC Porto tem feito com o que tem.









