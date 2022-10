A recente crítica de Sérgio Conceição ao desempenho financeiro da SAD do FC Porto foi uma resposta pontual a um aviso do administrador Fernando Gomes, mas está assente numa posição de fundo: o treinador contesta a venda de craques em saldo.



Como o CM escreveu oportunamente, no mercado de inverno de 2021/22, Conceição só admitia a venda de Luis Díaz, elemento fulcral no plantel, pela cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.









