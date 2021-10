Sérgio Oliveira é o futebolista do ano do FC Porto. Veja a lista dos Dragões de Ouro de 2021

O futebolista Sérgio Oliveira foi designado futebolista do ano do FC Porto, enquanto o ciclista Amaro Antunes foi o escolhido para atleta do ano, segundo a lista dos vencedores dos Dragões de Ouro de 2021, revelada hoje.

Os galardões serão entregues aos vencedores no próximo dia 21 de outubro, mas, ainda devido ao contexto da pandemia, não haverá a habitual gala.



Veja a lista de vencedores:

Dirigente do Ano: Fernando Gomes.

Atleta do Ano: Amaro Antunes.

Atleta Jovem do Ano: Umaro Candé.

Atleta Amador do Ano: Joana Resende.

Atleta de Alta Competição do Ano: Rui Silva.

Atleta Revelação do Ano: Francisco Conceição.

Futebolista do Ano: Sérgio Oliveira.

Treinador do Ano: Moncho López.

Quadro do Ano: Tiago Gouveia.

Carreira: António Sousa.

Recordação do Ano: Reinaldo Teles.

Sócio do Ano: João Barbosa Carvalho.

Parceiro do Ano: Internationales Bankhaus Bodensee AG -- IBB AG.

Casa do Ano: Casa do FC Porto de Seia