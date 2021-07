Sérgio Oliveira e Octávio são para vender

O fecho do mercado de transferências só acontece no final de agosto, mas até lá o FC Porto tem como prioridade as vendas de Sérgio Oliveira e Otávio, apurou o Correio Sport.Os dragões necessitam de fazer um encaixe financeiro significativo e os dois médios continuam a ser quem tem mais mercado. A pensar nessas eventuais saídas, os portistas já se reforçaram com Bruno Costa e mantiveram Grujic. Também o regresso de Vitinha (Wolverhampton não acionou a opção de compra) aumentou o leque de opções de Sérgio Conceição.