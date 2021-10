Sérgio Oliveira e Vitinha disputam lugar para o jogo da Champions

Sérgio Conceição tem algumas dúvidas para o importante duelo do FC Porto, esta terça-feira, em casa, com AC Milan, para a Champions. No meio campo, Sérgio Oliveira e Vitinha disputam um lugar, apurou o Correio da Manhã.









Um ponto em dois jogos não dá muita margem para o conjunto portista no duelo com o emblema rossoneri. Se por um lado a irreverência e técnica de Vitinha tem ganho pontos, Conceição poderá dar à equipa maior experiência com a inclusão de Oliveira. O número 27 azul e branco chega também motivado pelos dois golos apontados ao Sintrense (5-0), para a Taça de Portugal.

Mas não é só no meio campo que existem dúvidas. Na defesa, Mbemba ainda não treina integrado, pelo que terá poucas possibilidades de ir a jogo. Se o congolês não estiver apto, Marcano vai formar dupla no eixo com Pepe.





O mexicano Corona foi um dos últimos a chegar dos trabalhos das seleções e também não é certo que jogue de início, como extremo ou lateral direito. A frente de ataque estará entregue a Luis Díaz e Taremi. Entretanto a UEFA nomeou o alemão Felix Brych (46 anos) para dirigir o encontro.