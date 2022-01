Sérgio Oliveira teve estreia dourada na Roma. José Mourinho deu-lhe estatuto de titular apenas dois dias volvidos sobre o seu ingresso no clube da cidade eterna e o médio ex-FC Porto retribuiu do melhor modo, com a marcação do golo que garantiu o triunfo (1-0) sobre o Cagliari.









O pontapé vitorioso do português aconteceu aos 32 minutos e foi desferido da marca de penálti, no seguimento de uma mão na bola de Dalbert. Em nova prova de confiança, Mourinho deu indicação de que seria Sérgio Oliveira a fazer a cobrança e este não falhou.

O golo acabou então por valer os três pontos da vitória e fez a Roma regressar aos triunfos um mês depois. Nos últimos três jogos, a formação onde também alinha o guarda-redes português Rui Patrício somou apenas um ponto.





Na outra estreia portuguesa deste domingo na Liga italiana, Nani precisou de apenas 55 segundos em campo para fazer a assistência para o golo de Okereke que deu o empate ao Veneza na receção ao Empoli (1-1).