Sérgio Oliveira está de saída para a Roma e já não saiu do banco de suplentes no jogo do FC Porto com o Estoril (3-2) para precaver qualquer tipo de lesão que pudesse afetar as negociações que vão ser retomadas esta segunda-feira.









O clube italiano, treinado por José Mourinho, dá prioridade à contratação do médio de 29 anos. O acordo com o jogador está feito, falta apenas a negociação com o FC Porto. Em cima da mesa está um empréstimo com cláusula de compra obrigatória, por um valor entre os 10 e os 13 milhões de euros. A verba total da transferência poderá chegar aos 20 milhões de euros, caso o jogador e a equipa atinjam determinados objetivos, nomeadamente o apuramento para a Liga dos Campeões ou Liga Europa. Já no plano individual será paga uma tranche consoante os número de jogos efetuados.

O jornal italiano ‘Corriere dello Sport’ refere ainda que o ordenado do jogador, a partir da próxima época, vai rondar os dois milhões de euros líquidos por ano.





Face à débil situação financeira dos dragões, a venda de Sérgio Oliveira traduz-se numa lufada de ar fresco para os cofres. Além disso, permite aos dragões negociarem a venda de Luis Díaz sem pressão. O extremo colombiano não será assim vendido a preço de saldo. Com 13 golos marcados na Liga, Díaz tem contrato com o FC Porto até 2024 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. De Inglaterra, nomeadamente do Liverpool, já há uma proposta a rondar os 70 milhões de euros, verba que a confirmar-se deverá ser suficiente para levar o jogador que voltou a reiterar que é “muito feliz no FC Porto”.