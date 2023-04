Sérgio Conceição quer que o FC Porto dê uma demonstração de força no clássico com o Benfica, que se realiza na sexta-feira, apurou o Correio da Manhã.



Os dragões estão a 10 pontos do líder do campeonato e em caso de derrota os encarnados podem praticamente encomendar as faixas de campeão. O CM sabe que o técnico tem motivado os seus jogadores para um triunfo avassalador no campo do rival, de forma a acabar com o misticismo em torno da equipa de Schmidt.









