Sérgio Conceição garantiu ontem que o FC Porto tem condições para "vencer" o encontro desta terça-feira (20h00) em casa com o Liverpool, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões, apesar de considerar que a equipa inglesa "é a melhor do mundo em alguns momentos" do jogo."Temos um clube histórico, que também tem o seu percurso na Champions, de altíssimo nível, mas a história e o passado não jogam.