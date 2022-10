Pepe está em risco de falhar o clássico com o Benfica, que se realiza dentro de duas semanas, no dia 21. "Fez uma entorse no treino de quinta-feira no joelho, com alguma gravidade, e não vai estar neste jogo com o Portimonense e nem nos próximos jogos", revelou esta sexta-feira Sérgio Conceição, na antevisão à visita deste sábado (18h00) do FC Porto ao Algarve.









